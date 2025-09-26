Europa League Aston Villa-Bologna finisce 1-0
Esordio con sconfitta per il Bologna in Europa League. Ieri sera, a Birmingham, i rossoblù di Italiano sono stati battuti 1-0 dall’Aston Villa nella prima giornata del girone unico. A decidere il match un sinistro di McGinn al 13?. Il portiere dei felsinei, Skorupski, tiene a galla la squadra con parate spettacolari, neutralizzando perfino un rigore calciato da Watkins. Ma il Bologna non riesce a raddrizzare il risultato nemmeno nel finale, quando non sfrutta due buone occasioni. Italiano: “In crescita nonostante il ko” “Siamo una squadra in crescita, nonostante il KO. Possiamo superare il girone”, ha commentato a fine match il tecnico dei rossoblù Vincenzo Italiano. 🔗 Leggi su Lapresse.it
