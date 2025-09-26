Euro digitale Cipollone | semplifica pagamenti per cittadini e imprese
Roma, 26 set. (askanews) – “La digitalizzazione sta rivoluzionando il panorama dei pagamenti e il suo futuro. Con il mutare delle tecnologie e delle preferenze, stiamo reintepretando il nostro ruolo di emittenti di moneta di banca centrale”. Lo ha affermato Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Bce, alla conferenza “The future of payments: CBDC, digital assets and digital capital markets” organizzata dall’Università Bocconi, dal Centre for Economic Policy Research e dalla Banca centrale europea. “È fondamentale garantire che dalle trasformazioni derivino innovazioni autentiche in grado di migliorare la vita delle persone e l’efficienza delle nostre economie, preservando allo stesso tempo la stabilità finanziaria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
