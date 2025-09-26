Euro digitale Bce | sperimentazioni mostrano potenziale innovativo

Roma, 26 set. (askanews) – La Banca centrale europea ha pubblicato i risultati del lavoro effettuato finora con una nuova piattaforma di consultazioni con società e enti privati di diverse tipologie sullo sviluppo del progetto per l’euro digitale (Digital euro innovation platform). Da queste consultazioni sono emerse diverse “potenzialità” per questa versione digitalizzata della valuta di banca centrale, tra cui la possibile creazione di un sistema integrato per la memorizzazione del ricevute che consentirebbe ai singoli di salvare in un’unica ubicazione i dati di tutte le transazioni effettuate con l’euro digitale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it