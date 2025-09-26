Eugenio Giani è in netto vantaggio in un sondaggio sulle elezioni in Toscana | centrodestra staccato di 13 punti
Eugenio Giani è in netto vantaggio su Alessandro Tomasi e Antonella Bundu alle elezioni regionali in Toscana. Questo almeno secondo il sondaggio di Ipsos illustrato oggi da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera. Si voterà domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025. L'eventuale turno di ballottaggio. 🔗 Leggi su Today.it
Al via la Festa de l’Unità de La Querce, Eugenio Giani presente all’inaugurazione
Studio Sole 24 Ore su popolarità Eugenio Giani, Rossano Rossi (Cgil Toscana): “Questioni di merito e scelte politiche e programmatiche hanno contribuito al rafforzamento progressivo del consenso”
