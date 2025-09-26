ets spa si aggiudica i lavori per oltre 5 milioni di euro per un nuovo centro del policlinico di bari

Ets Spa – societa? ingegneristica attiva nella progettazione e direzione lavori in diversi settori, quali infrastrutture, edilizia sanitaria, edilizia residenziale e infrastrutture – si è aggiudicata la gara del valore complessivo di 4 milioni e 496 euro (oltre oneri previdenziali e Iva) per la progettazione del nuovo Centro Specialistico per le Malattie Neuromuscolari del Policlinico di Bari. Nel dettaglio il bando di gara indetto da Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari nel giugno 2024 e? stato aggiudicato all’RTP (Raggruppamento Temporaneo di Professionisti) che vede Ets Spa capogruppo con una quota di partecipazione alle prestazioni del 26%, corrispondenti a 1 milione e 169. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

