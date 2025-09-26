Ets, società di ingegneria di Villa d’Almè, attiva nelle infrastrutture, nell’edilizia sanitaria e residenziale e in progetti complessi come data center, impianti nucleari e aeroporti, è stata ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan. Le contrattazioni delle azioni ordinarie sono iniziate venerdì 26 settembre 2025. L’operazione ha riguardato 915mila azioni a 5 euro ciascuna, per un totale di circa 4,6 milioni di euro, includendo anche l’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe da 115mila titoli. Dopo la quotazione, la società raggiunge una capitalizzazione post-money di circa 24,6 milioni, con un flottante iniziale compreso tra il 16,7 e il 18,6 % del capitale sociale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Ets Spa debutta in Borsa su Euronext Growth Milan: “Accelerazione nel percorso di crescita”