Ets Spa debutta in Borsa su Euronext Growth Milan | Accelerazione nel percorso di crescita
Ets, società di ingegneria di Villa d’Almè, attiva nelle infrastrutture, nell’edilizia sanitaria e residenziale e in progetti complessi come data center, impianti nucleari e aeroporti, è stata ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan. Le contrattazioni delle azioni ordinarie sono iniziate venerdì 26 settembre 2025. L’operazione ha riguardato 915mila azioni a 5 euro ciascuna, per un totale di circa 4,6 milioni di euro, includendo anche l’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe da 115mila titoli. Dopo la quotazione, la società raggiunge una capitalizzazione post-money di circa 24,6 milioni, con un flottante iniziale compreso tra il 16,7 e il 18,6 % del capitale sociale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: debutta - borsa
Al via il Festival Serpente Aureo: sabato 27 settembre debutta "Il Signor de Pourceaugnac" di Molière - facebook.com Vai su Facebook
Borsa oggi 22 settembre: Europa zavorrata dall'auto, nuovi record per oro e argento. A Milano banche in rosso - DIRETTA - X Vai su X
ETS, debutto positivo su Euronext Growth Milan - Debutto positivo su Euronext Growth Milan per ETS, una società ingegneristica italiana specializzata nelle attività di progettazione e ... Scrive teleborsa.it
ETS verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 24 milioni di euro - Engineering and Technical Services, società ingegneristica specializzata nelle attività di progettazione e direzione lavori in settori, quali infrastrutture, edilizia sanitaria, ed ... Secondo finanza.repubblica.it