Milano, 26 set. (askanews) - Nella giornata di venerdì 26 settembre ETS, società ingegneristica leader in Italia nella progettazione e direzione lavori in diversi settori, come infrastrutture cosiddette mission critical, quali data center, impianti nucleari o a idrogeno e aeroporti, edilizia sanitaria, edilizia residenziale, ha concluso con successo il percorso di quotazione in borsa. Il raggiungimento di questo risultato è motivo d'orgoglio per la società. Donato Romano, Presidente ETS, ha dichiarato: "Dopo la quotazione in borsa, noi ci siamo organizzati e fidelizzati per consolidare la società nell'organizzazione e nel mantenimento dell'alto profilo professionale dei dipendenti e di procedere a investire nei nuovi settori che sono i datacenter, con del personale specializzato, nell'idrogeno e nel nucleare". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ETS ammessa alle negoziazioni di Borsa Italiana