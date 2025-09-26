ETS ammessa alle negoziazioni di Borsa Italiana
Milano, 26 set. (askanews) - Nella giornata di venerdì 26 settembre ETS, società ingegneristica leader in Italia nella progettazione e direzione lavori in diversi settori, come infrastrutture cosiddette mission critical, quali data center, impianti nucleari o a idrogeno e aeroporti, edilizia sanitaria, edilizia residenziale, ha concluso con successo il percorso di quotazione in borsa. Il raggiungimento di questo risultato è motivo d'orgoglio per la società. Donato Romano, Presidente ETS, ha dichiarato: "Dopo la quotazione in borsa, noi ci siamo organizzati e fidelizzati per consolidare la società nell'organizzazione e nel mantenimento dell'alto profilo professionale dei dipendenti e di procedere a investire nei nuovi settori che sono i datacenter, con del personale specializzato, nell'idrogeno e nel nucleare". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: ammessa - negoziazioni
ETS ammessa alle negoziazioni di Borsa Italiana - In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione prevista a inizio negoziazioni è pari a circa Euro 24,6 milioni, ipotizzando l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe, e il capitale sociale sarà ... libero.it scrive
La società Ets ammessa alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana - Concluso con successo il collocamento in aumento di capitale per un controvalore di 4,6 milioni ... Da bergamo.corriere.it