etro ha chiuso la seconda giornata della milano fashion week p e 2026 con una sfilata intensa e spettacolare sotto un tendone tra luci drammatiche e ritmi tribali

Etro ha chiuso la seconda giornata della Milano Fashion Week PE 2026 con una sfilata intensa e spettacolare sotto un tendone, tra luci drammatiche e ritmi tribali. La collezione si è sviluppata come un viaggio sensoriale, accompagnata da percussioni e dalla voce di La Niña del Sud, che ha guidato le modelle in passerella con una performance dal vivo. Le ispirazioni si intrecciano tra rouches diagonali, abiti morbidi, bluse e gonne ampie. Il patchwork torna in scena con tessuti e stampe d'archivio, mentre le frange dominano la passerella. Elementi gipsy e boho-chic si fondono con dettagli rock: giacche biker decorate con borchie, cappelli in pelle stile pirata, e capi in nappa o pelle scamosciata rifiniti con grande maestria.

