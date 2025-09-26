Eterno Giroud 39 anni a suon di gol | Con l’età ci sono cose che non cambiano molto

Tre reti in un mese da quando è tornato al Lilla. Con quella di ieri l'ex Milan è il terzo marcatore più anziano da quando esiste l’Europa League. E la sua maglietta vola online. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Eterno Giroud, 39 anni a suon di gol: "Con l’età ci sono cose che non cambiano molto..."

In questa notizia si parla di: eterno - giroud

Eterno Giroud: entra dalla panchina e regala la vittoria al Lille in Europa League - X Vai su X

Lille, eterno Giroud: è il francese più “anziano” a segnare in coppe europee - Tra pochi giorni il centravanti transalpino compirà 39 anni, ma la voglia di vincere e segnare è sempre la stessa con nuovi record e obiettivi nel mirino. Riporta msn.com

Eterno Giroud, entra, segna ed è decisivo in Europa League con Lille: terza rete stagionale - L’attaccante ex Milan decisivo nel match di Europa League contro il Brann: sua la rete del 2- Riporta msn.com