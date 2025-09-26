Estate Tranquilla 2025 | maxi blitz dei NAS in Campania chiuse 23 attività

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito della campagna nazionale “ Estate Tranquilla 2025 ”, disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, i militari del N.A.S. di Salerno hanno intensificato i controlli nelle zone ad alto afflusso turistico delle Province di Salerno, Avellino e Benevento, ispezionando stabilimenti balneari, villaggi turistici, strutture socio-sanitarie ed attività di somministrazione di alimenti e bevande. In totale sono state ispezionate 175 attività (di cui 64 con esito irregolare), adottando provvedimenti di “chiusura immediata” in 23 casi e 33 diffide per “non conformità” igienico-sanitarie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Estate Tranquilla 2025: maxi blitz dei NAS in Campania, chiuse 23 attività

In questa notizia si parla di: estate - tranquilla

