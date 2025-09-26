Estate Tranquilla 2025 | gravi carenze igienico-sanitarie e sospensioni di attività il bilancio del Nas

Super lavoro per il Nas di Salerno, nell'ambito della campagna nazionale “Estate Tranquilla 2025”, disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute: i militari hanno intensificato i controlli nelle zone ad alto afflusso turistico delle province di Salerno, Avellino e Benevento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Operazione “Estate Tranquilla 2025”: sequestri e sanzioni per gravi violazioni igienico-sanitarie in locali pubblici di Priverno, Sonnino e Sperlonga

Operazione “Estate Tranquilla 2025” dei carabinieri: chiusa una struttura socio-assistenziale per anziani a Latina. Multe ad Aprilia

I carabinieri del Nas di Livorno hanno condotto due importanti ispezioni nell'ambito dei controlli "Estate Tranquilla" - facebook.com Vai su Facebook

“Estate Tranquilla 2025”, il bilancio delle attività dei NAS di Salerno. Chiuse 23 attività per irregolarità - In totale sono state ispezionate 175 attività (di cui 64 con esito irregolare), adottando provvedimenti di chiusura immediata in 23 casi e 33 diffide per non conformità igienico- Da ondanews.it

I controlli dei Nas: 8 quintali di cibo sequestrato e 23 attività chiuse - Il bilancio delle verifiche dei carabinieri in estate a Salerno, Benevento e Avellino: stop immediato a 9 ristoranti, 4 panifici, 3 supermercati, 2 kebab, un bar e una pescheria ... Lo riporta rainews.it