Estate Tranquilla 2025 | 175 controlli del NAS di Salerno 64 irregolarità accertate e 23 attività chiuse

Controlli del NAS di Salerno nell’ambito dell’operazione “Estate Tranquilla 2025”: chiuse 23 attività e sequestrati oltre 800 kg di alimenti non conformi. Nell’ambito della campagna nazionale “Estate Tranquilla 2025”, disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, i militari del N.A.S. di Salerno hanno intensificato i controlli nelle zone ad alto afflusso turistico delle Province di Salerno, Avellino e Benevento, ispezionando stabilimenti balneari, villaggi turistici, strutture socio-sanitarie ed attività di somministrazione di alimenti e bevande. In totale sono state ispezionate 175 attività (di cui 64 con esito irregolare), adottando provvedimenti di “ chiusura immediata” in 23 casi e 33 diffide per “ non conformità” igienico-sanitarie. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it