Estate Romana gli eventi dal 26 settembre al 9 Ottobre 2025

L’Estate Romana continua a sorprendere con un interessante calendario di eventi promosso dall’ Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e che animerà la città dal 26 settembre al 9 ottobre. Un programma di qualità che spazia dal cinema alla letteratura, dal teatro di ricerca alle performance urbane: un’offerta culturale diversificata e accessibile che si arricchisce grazie alla sinergia con le istituzioni culturali cittadine e alle proposte delle associazioni vincitrici dell’Avviso Pubblico ROMA CREATIVA 365. Cultura tutto l’anno. Ecco alcuni degli appuntamenti in programma in città LETTERATURA, PERFORMANCE E MUSICA: UN INTRECCIO DI STORIE E NOTE Appuntamento al Teatro India, il 29 settembre alle 21 con un Omaggio ad Andrea Camilleri nell’ambito di LETTERATURE Festival Internazionale di Roma. 🔗 Leggi su Funweek.it

