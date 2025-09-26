Estate fiorentina record cala il sipario E ora arriva l’Autunno con 230 proposte

Lanazione.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un’Estate Fiorentina da record – con 1.700 appuntamenti – arriva il momento dell’ Autunno Fiorentino, tra spettacoli e concerti. Con la particolarità di eventi diffusi in tutto il territorio e dunque non solo in centro. Si parte il 1 ottobre e si chiude il 30 novembre e c’è da sbizzarrirsi come appuntamenti con circa 230 proposte. Fra questi ’Anatomia del conflitto’, il progetto della Compagnia Teatrale Krypton ideato da Fulvio Cauteruccio che ospita tra gli altri Massimo Zamboni in "L’eco di uno sparo" e l’iconica produzione "Roccu u stortu"; per "Musica Diffusa". Non può mancare l’ Orchestra della Toscana diretta dal pianista Michele Campanella, affiancato da Monica Leone su Mozart, da Matteo Parmeggiani sul Don Giovanni, da Diego Ceretta su Weber e Brahms: L’Ort porta il progetto ‘Sinfonie di Quartiere’, ovvero 12 appuntamenti musicali diffusi nei cinque quartieri della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

estate fiorentina record cala il sipario e ora arriva l8217autunno con 230 proposte

© Lanazione.it - Estate fiorentina record, cala il sipario. E ora arriva l’Autunno con 230 proposte

In questa notizia si parla di: estate - fiorentina

L’Estate Fiorentina parla greco. La mitologia in chiave moderna

Estate Fiorentina 2025: alle Cascine lo spettacolo "Fantascienza"

Estate Fiorentina: Compagnia delle Seggiole, ritorno con Grillo Swing

estate fiorentina record calaEstate fiorentina record, cala il sipario. E ora arriva l’Autunno con 230 proposte - 700 appuntamenti – arriva il momento dell’ Autunno Fiorentino, tra spettacoli e concerti. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Estate Fiorentina Record Cala