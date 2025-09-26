Estate fiorentina record cala il sipario E ora arriva l’Autunno con 230 proposte

Dopo un’Estate Fiorentina da record – con 1.700 appuntamenti – arriva il momento dell’ Autunno Fiorentino, tra spettacoli e concerti. Con la particolarità di eventi diffusi in tutto il territorio e dunque non solo in centro. Si parte il 1 ottobre e si chiude il 30 novembre e c’è da sbizzarrirsi come appuntamenti con circa 230 proposte. Fra questi ’Anatomia del conflitto’, il progetto della Compagnia Teatrale Krypton ideato da Fulvio Cauteruccio che ospita tra gli altri Massimo Zamboni in "L’eco di uno sparo" e l’iconica produzione "Roccu u stortu"; per "Musica Diffusa". Non può mancare l’ Orchestra della Toscana diretta dal pianista Michele Campanella, affiancato da Monica Leone su Mozart, da Matteo Parmeggiani sul Don Giovanni, da Diego Ceretta su Weber e Brahms: L’Ort porta il progetto ‘Sinfonie di Quartiere’, ovvero 12 appuntamenti musicali diffusi nei cinque quartieri della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

