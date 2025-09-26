Versilia, 26 settembre 2025 – Una stagione tra luci e ombre, di prenotazioni last minute, previsioni meteo avverse e una presenza, massiccia, di turisti stranieri. Un’estate, che tra piogge, trombe d’aria e cali di temperature, ha lasciato spazio a un autunno fatto di bilanci, degli stabilimenti balneari, alcuni in via di chiusura, e delle strutture ricettive della zona. “È stata una stagione che poteva brillare di più, anche se, alla fine, ce la siamo portata a casa – racconta Sandra Lupori, presidente di Federalberghi Viareggio –. Gli italiani sono calati, a livello di presenze, e, se presenti, con soggiorni brevi anche nella parte centrale di agosto dove solitamente si fanno vacanze più lunghe, e sono aumentati ancora di più gli stranieri, rispetto allo scorso anno, che hanno compensato la mancanza di connazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Estate 2025 tra luci e ombre, il bilancio della stagione: “Boom di stranieri, in calo gli italiani”