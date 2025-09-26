Esselunga c' è la data ufficiale dell' apertura Circa 1500 metri quadrati di area vendita e centinaia di assunti

C'è la data particolarmente attesa. Mercoledì 1 ottobre, alle 7.30, il supermercato Esselunga di Forlì, il primo della catena lombarda della grande distribuzione in città e il secondo in Romagna dopo quello a Ravenna inaugurato nel 2024. Sorge in via Ravegnana all'intersezione con via Napoleone. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: esselunga - data

Quando scadono i punti Esselunga? Ecco la data precisa - Ecco cosa fare Eccoci di nuovo con la solita faccenda dei punti Esselunga che spariscono. Riporta alphabetcity.it

Esselunga: "Nessun contratto retrodatato, campagne tracciate e concordate" - Esselunga precisa che "il contratto per l'acquisto di spazi pubblicitari su Primocanale e Terrazza Colombo non è stato retrodatato" e che "gli spazi sono stati acquistati per effettuare comunicazioni ... Si legge su primocanale.it