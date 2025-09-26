Espressionismo e Nouveau Réalisme mescolati nel nuovo stile pittorico di Ermanno Di Sandro e Zoja Sperstad
Esistono periodi nella storia dell’umanità durante i quali diventa necessario, se non impellente, trovare un mezzo, una voce artistica attraverso cui mostrare il proprio pensiero, il proprio approccio filosofico ed emozionale nei confronti degli eventi che si susseguono e che sembrano non trovare un modo per risolversi; quando la vicinanza ideologica degli artisti avverte l’esigenza di unirsi per diffondere un messaggio che diversamente resterebbe solo caratteristica di un solo individuo, tende a formarsi l’idea di dar vita a qualcosa di nuovo che nasce proprio in virtù di quella comunione di intenti e di pensieri. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: espressionismo - nouveau
Leo Putz 1869- 1940 Pittore tirolese . La sua opera comprende l'Art Nouveau, l'Impressionismo e gli inizi dell'Espressionismo. Il cappello fiorentino 1909 Buon pomeriggio, Agustin, un saluto a tutti? - X Vai su X
Oggi Asta! È interamente dedicata alle arti decorative europee del ’900 l’asta organizzata da Marco Arosio per Cambi, a Milano il 9 aprile: 283 lotti tra vasi francesi in pasta vitrea a cammeo e smalti Art Nouveau della rinomata Ecole de Nancy, vetri Art Déco de - facebook.com Vai su Facebook