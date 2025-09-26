Esponente del Pd preso a sediate | Il mio aggressore è già libero a Firenze c’è un problema sicurezza

Alice nel Paese delle Meraviglie si è trasferita a Firenze: il Pd scopre improvvisamente che esiste un problema sicurezza. Lo apprende all’indomani della notizia che un suo esponente toscano è stato aggredito in piano centro a Firenze, con tanto di sediate sulla schiena: a rimanere vittima dell’aggressione Alessio Calamandrei, ex sindaco Pd di Impruneta. L’aggressore, neanche a dirlo, dopo un’ora era già a piede libero. Lo sfogo del politico pd: “Mi ha preso a sediate e dopo un’ora era libero”. Come riporta La Nazione, in via Martelli, nella notte tra martedì e mercoledì, un uomo di 32 anni, in evidente stato di alterazione, ha scagliato una bottiglia contro il portone della chiesa di San Giovannino dei Padri Scolopi, poi ha rovesciato due cestini dei rifiuti continuando a urlare insulti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

