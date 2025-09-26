Esonero in vista torna Spalletti in Serie A | Succederà in maniera naturale

L’allenatore di Certaldo vuole dimenticare la disastrosa esperienza in Nazionale: potrebbero aprirsi nuovamente le porte del massimo campionato italiano Luciano Spalletti ha voglia di rimettersi in pista, dopo la deludente e fallimentare parentesi alla guida dell’ Italia. Le strade del tecnico di Certaldo e della Nazionale si sono divise a inizio estate, con l’ex Napoli adesso a caccia di una nuova squadra. Luciano Spalletti (LaPresse) – Calciomercato.it Spalletti è in attesa di una nuova opportunità tra Serie A o estero, a caccia di rivincite dopo l’avventura negativa alla guida degli Azzurri e che ha portato all’esonero da parte della Federazione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

