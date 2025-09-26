Esercitazione al largo in azione soccorritore marittimo | recuperato naufrago in difficoltà
GALLIPOLI - Nella mattinata i militari della guardia costiera hanno svolto, al largo del litorale ionico, un’esercitazione di soccorso in mare, coordinata dal comando della capitaneria di porto di Gallipoli, con il coinvolgimento di personale in possesso della specializzazione di soccorritore. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In effetti se dei cittadini italiani in gruppo stessero facendo esercitazione in mare aperto al largo di uno Stato che li mette in pericolo, a prescindere da ogni cosa, devono avere l’appoggio ed il sostegno dello Stato. - X Vai su X
Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera. . Rivivi la COASTEX – Squalo 2025! Ieri al largo di Civitavecchia si è svolta una complessa esercitazione multimissione coordinata dalla Guardia Costiera italiana , in sinergia con le Agenzie europee F - facebook.com Vai su Facebook
L’esercitazione con sessanta volontari - Sessanta angeli custodi Anpas in azione: grande esercitazione di Protezione Civile a Lamporecchio questa mattina, sabato 6 settembre dalle 8 alle 17, nella zona dove si trovano le scuole. Segnala lanazione.it