Esercitazione al largo in azione soccorritore marittimo | recuperato naufrago in difficoltà

Lecceprima.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GALLIPOLI - Nella mattinata i militari della guardia costiera hanno svolto, al largo del litorale ionico, un’esercitazione di soccorso in mare, coordinata dal comando della capitaneria di porto di Gallipoli, con il coinvolgimento di personale in possesso della specializzazione di soccorritore. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: esercitazione - largo

