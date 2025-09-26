Esce di strada e si schianta contro un palo della luce | guidava ubriaco

Ha preso un palo della luce in pieno mentre era alla guida dell'auto ed è stato poi denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica. L'incidente si è verificato nella notte a Latina. Intorno alle 3 è arrivata al 112 la segnalazione di un sinistro lungo via Albanese, un incidente autonomo che. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

