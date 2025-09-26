Esce da casa per andare a scuola e scompare ricerche in tutta Italia per Aurora alunna 12enne
Aurora, ragazzina di 12 anni e mezzo, risulta scomparsa da ieri mattina alle 8:00 dal rione Santa Rosa di Lecce. La minore non ha fatto ritorno a casa dopo essere uscita per recarsi a scuola, dove non è mai arrivata. Grazia, madre della giovane, ha sporto denuncia presso i Carabinieri e ha lanciato un accorato appello attraverso i social network con la richiesta: "Chiunque l'abbia vista mi contatti subito o chiami le forze dell'ordine. Condividete il più possibile, vi prego". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Esce da casa per andare a scuola e scompare, ore di ansia per una 12enne a Lecce - E' allarme a Lecce per la scomparsa di Aurora, una ragazzina di 12 anni di cui non si hanno più notizie da ieri mattina, quando è uscita di casa, nel rione ...
Esce di casa per andare a scuola, ma lì non è mai arrivata. A Roma sparita da una settimana Cristiana, una ragazza di 16 anni - Cresce la preoccupazione attorno a Cristiana, la studentessa di 16 anni, scomparsa a Tor Bella Monaca (Roma) ormai da una settimana (il 16 settembre).