Esce da casa per andare a scuola e scompare ricerche in tutta Italia per Aurora alunna 12enne

Aurora, ragazzina di 12 anni e mezzo, risulta scomparsa da ieri mattina alle 8:00 dal rione Santa Rosa di Lecce. La minore non ha fatto ritorno a casa dopo essere uscita per recarsi a scuola, dove non è mai arrivata. Grazia, madre della giovane, ha sporto denuncia presso i Carabinieri e ha lanciato un accorato appello attraverso i social network con la richiesta: "Chiunque l'abbia vista mi contatti subito o chiami le forze dell'ordine. Condividete il più possibile, vi prego". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it