Esce da casa per andare a scuola e scompare ore di ansia per una 12enne a Lecce

E’ allarme a Lecce per la scomparsa di Aurora, una ragazzina di 12 anni di cui non si hanno più notizie da ieri mattina, quando è uscita di casa, nel rione Santa Rosa, per andare a scuola dove però non è mai arrivata. La madre ieri sera ha sporto denuncia presso i carabinieri lanciando un appello con un post sui social. Le ricerche alle quali stanno prendendo parte tutte le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Esce da casa per andare a scuola e scompare, ore di ansia per una 12enne a Lecce

