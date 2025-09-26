Escape From Duckov Recensione | il survival top-down dove anche un’anatra può diventare un eroe

Immaginate di risvegliarvi da un sogno confuso e di trovarvi catapultati in un universo surreale popolato da anatre guerriere. È questa la premessa del nuovo gioco top-down single player che mescola elementi di sopravvivenza, esplorazione e costruzione in un mondo chiamato Duckov. Il gameplay ruota attorno a un ciclo ben preciso: esplorare, combattere, raccogliere risorse e rafforzare il proprio rifugio. All’esterno del nascondiglio si nascondono nemici di ogni tipo, pronti a tendere imboscate. Una sconfitta costa cara: si perde tutta l’attrezzatura accumulata. Ma il gioco invita a non scoraggiarsi, perché ogni run serve ad ampliare la propria base e a diventare progressivamente più forti. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

