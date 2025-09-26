Escape From Duckov Recensione | il survival top-down dove anche un’anatra può diventare un eroe
Immaginate di risvegliarvi da un sogno confuso e di trovarvi catapultati in un universo surreale popolato da anatre guerriere. È questa la premessa del nuovo gioco top-down single player che mescola elementi di sopravvivenza, esplorazione e costruzione in un mondo chiamato Duckov. Il gameplay ruota attorno a un ciclo ben preciso: esplorare, combattere, raccogliere risorse e rafforzare il proprio rifugio. All’esterno del nascondiglio si nascondono nemici di ogni tipo, pronti a tendere imboscate. Una sconfitta costa cara: si perde tutta l’attrezzatura accumulata. Ma il gioco invita a non scoraggiarsi, perché ogni run serve ad ampliare la propria base e a diventare progressivamente più forti. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
In questa notizia si parla di: escape - from
Bimbi al Festival Pergolesi Spontini, giochi in musica ed escape room
Escape room thriller di netflix: un’avventura di fantascienza mozzafiato con qualche mancanza
Debutta «City Escape», due musei per un mistero da risolvere in compagnia
Escape from Asinara, gara di corsa e nuoto nel mare dell’isola - X Vai su X
Escape from Asinara – Aquathlone Adventure Domenica 28 settembre Partenza da Cala Reale, ore 7:30 Domenica 28 settembre torna Escape from Asinara, la competizione che unisce corsa e nuoto in uno degli scenari più affascinanti del Med - facebook.com Vai su Facebook
Escape from Duckov: il looter-extraction shooter con le anatre arriva su PC - Bilibili e lo sviluppatore Team Soda hanno annunciato che Escape from Duckov, un particolare looter- Da techgaming.it
Escape from Duckov - Il gioco che state per scoprire non è affatto uno scherzo ed è reale: ci stiamo riferendo ad Escape From Duckov, una sorta di parodia dell'ormai popolare Escape From Tarkov che a breve potrà essere ... Riporta everyeye.it