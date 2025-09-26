Rifiuti in strada con tanto di automobili che, passando, li fanno volare via lasciando detriti ovunque. I residenti del centro storico, esasperati affiggono dei finti cartelli: "Area videosorvegliata. Divieto di abbandono rifiuti". Si trovano in piazza Nova dove le isole ecologiche smart sono spesso invase da sacchetti di rifiuti lasciati fuori dai bidoni. Un problema non certo nuovo ma che stenta a trovare una soluzione. Così i residenti si sono organizzati e hanno realizzato i cartelli fai da te nella speranza che possano fungere da deterrente. Nei mesi scorsi erano state sistemate delle fototrappole nascoste in centro ma non solo proprio per scoraggiare l’abbandono dei rifiuti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Esasperati dai rifiuti abbandonati. Mettono cartelli di finte fototrappole