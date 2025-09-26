Esalazioni da un solvente Diciassette intossicati in azienda
All’inizio sono stati male in 12, poi man mano altre persone hanno iniziato a manifestare sintomi da intossicazione, diventando in tutto 17 i pazienti soccorsi dal 118. Vittime di un’unica esalazione che si è sprigionata ieri mattina verso le 10 all’interno di un’azienda di via Antonio Lenticchia 25, a Rebbio. Mentre i lavoratori venivano assistiti dal personale sanitario, i vigili del fuoco hanno cercato di individuare dove e come si fosse originata la dispersione di sostanze tossiche, facendo ispezioni per alcune ore anche con il nucleo specializzato Nbcr arrivato da Milano. Arrivando infine a isolare un solvente presente all’interno di un laboratorio tessile al primo piano, che si sarebbe propagato causando l’irritazione e i sintomi accusati dai dipendenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
