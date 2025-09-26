Erkin ma cosa fai? Schiaffo a un compagno di squadra e rosso diretto!

Vi ricordate di Caner Erkin, terzino turco classe 1988 che giocò per poche settimane anche nell'Inter? Tornato in Turchia ormai da anni, oggi milita nella seconda divisione, nel Sakaryaspor. Contro il Pendikspor, nell'ultimo turno, è stato espulso in una maniera sicuramente singolare: al 76' si trova faccia a faccia con il compagno Burak Alt?parmak al quale tira uno schiaffo in pieno volto a seguito di un'incomprensione dopo una grande occasione da gol. Risultato? Espulsione e messo fuori rosa dal club. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

