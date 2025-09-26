Equitazione | Prague Lions vincenti nella Global Champions League di Vienna

I Prague Lions vanno ancora a segno nella Global Champions League 2025. La formazione di matrice ceca si impone per la seconda volta nelle ultime quattro tappe del circuito equestre a squadre più importante del mondo. La line up formata da Fernando Martinez Sommer (su Lady van de Haarterhove) e da Pieter Devos (in sella a Primo DV e Jarina J) sul percorso di Vienna ha messo insieme una performance complessiva da 160.59 con nessuna penalità aggiuntiva: incredibile la bravura e la pulizia tecnica dei due cavalieri insieme ai loro cavalli. Alle loro spalle, sul secondo e sul terzo gradino del podio, i Riesenbeck International, che hanno chiuso a 155. 🔗 Leggi su Oasport.it

