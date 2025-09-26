Equitazione Nathalie Wahlund vince il titolo italiano nel tecnico del dressage
Nathalie Wahlund è la nuova campionessa italiana nel tecnico del dressage. L’amazzone azzurra, di origini svedesi, si è imposta infatti sul campo di gara di Ornago (Monza Brianza) al termine di un Grand Prix spettacolare. In sella a Gorklintgards Scorpion, l’atleta che qualche settimana fa ha preso parte anche agli Europei, ha messo insieme una ripresa da 66.022%, in un concorso che in chiave open ha visto prevalere la tedesca Yara Reichert (su Valverde NRW – 69.761%). Al secondo ed al terzo posto, a completare il podio tricolore, si sono sistemate Micol Rustignoli (su Rocco del Castegno – 65.130%) e la veterana Valentina Truppa (Smile di Fonteabeti – 63. 🔗 Leggi su Oasport.it
