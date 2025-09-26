Nathalie Wahlund è la nuova campionessa italiana nel Grand Prix del dressage. L’amazzone azzurra, di origini svedesi, si è imposta infatti sul campo di gara di Ornago (Monza Brianza) al termine di una gara spettacolare. In sella al suo Gorklintgards Scorpion, l’atleta che qualche settimana fa ha preso parte anche agli Europei 2025 di dressage, ha messo insieme una ripresa da 66.022%; in un concorso che in senso assoluto ha visto prevalere la tedesca Yara Reichert (su Valverde NRW – 69.761%). Al secondo e al terzo posto, a completare il podio tricolore, si sono sistemate Micol Rustignoli (su Rocco del Castegno – 65. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Equitazione: Nathalie Wahlund vince il titolo italiano di Grand Prix nel dressage