Equitazione | Francia in testa al completo di Lignieres dopo il dressage
In casa comanda la Francia. La quinta tappa della Nations Cup 2025 di completo, dopo aver preso il via ieri con una giornata dedicata agli individualisti, oggi è entrata nel vivo con la seconda sessione del dressage riservata ai binomi che concorrono anche e soprattutto per la gara a squadre. A Lignieres infatti, location dove si sta tenendo il contest equestre, il team transalpino è in testa: 85.2 punti complessivi di penalità, per effetto dei 27.4 di Nicolas Touizant (su Diabolo Menthe), dei 28.8 di Stephane Landois (Fibonacci de Lessac HDC) a cui sommare i 29 di Astier Nicolas (in sella a Dirty Old Town). 🔗 Leggi su Oasport.it
