Ep646 – Jet russi sorvolano l’Europa alta tensione con Mosca – Nicolas Sarkozy condannato a 5 anni per associazione a delinquere
Jet russi sorvolano l’Europa, i diplomatici a Mosca: “Pronti ad abbatterli”. Il Cremlino: “Se lo faranno sarà guerra”. Zelensky: “Abbiamo il sostegno degli Usa per attaccare obiettivi russi”. Trump: “Molto deluso da Putin”. Nicolas Sarkozy condannato a 5 anni per associazione a delinquere. L’ex presidente francese dichiarato colpevole di appropriazione.indebita di fondi pubblici e corruzione passiva. Marc Marquez ad un passo dal titolo MotoGp: “Sarà come chiudere un cerchio”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
