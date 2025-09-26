Enzo Iacchetti show in tv e sospetti | il 5 ottobre

Enzo Iacchetti non è Paganini e ripete, eccome se ripete. A differenza del maestro concede il bis e pure il tris, se gli gira. Una settimana fa la sfuriata in diretta a È sempre Cartabianca contro Eyal Mizrahi, presidente della Associazione Amici di Israele, preso a male parole («Str**o», «Pezzo di m**a») e minacciato («Ti prendo a pugni»). Sabato va da Sommi e Scanzi ad Accordi e Disaccordi, spiegando di aver chiesto a Bianca Berlinguer di non avere un contraddittorio («Sono un attore, io»), di aver sbottato «di cuore» e di aver «rotto il palco», come a teatro. Martedì torna sul luogo del delitto, su Rete 4, e riparte con il nastro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

