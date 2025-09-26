Enorme pesce sega spiaggiato in Sudafrica si credeva estinto localmente | forse ucciso da un'orca

Durante una passeggiata su una spiaggia dell'Eastern Cape (Sudafrica) un uomo si è imbattuto nella carcassa di un grande pesce sega, in pessimo stato di conservazione. Si tratta di un ritrovamento storico perché la specie si riteneva ormai estinta localmente. L'animale è stato ucciso da un grande predatore marino, forse un'orca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Un enorme pesce sega è stato trovato spiaggiato in Sudafrica: è uno degli animali più rari e minacciati del pianeta

