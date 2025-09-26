Ennesimo sbarco di migranti a Roccella Ionica | ci sono anche 14 minori non accompagnati

26 set 2025

Secondo sbarco in due giorni sulla costa reggina. La motovedetta CP 326 della Guardia costiera ha sbarcato all'alba 41 migranti, tutti uomini, tra cui 14 minori non accompagnati, di nazionalità dichiarata egiziana e bangladese, sul molo del porto delle Grazie di Roccella Ionica. Il gruppo è stato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

