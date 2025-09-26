Ennesima bestia nera per Jasmine Paolini ai sedicesimi del WTA di Pechino | mai una vittoria nei precedenti

Oasport.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel terzo turno del WTA 1000 di Pechino l’azzurra Jasmine Paolini, testa di serie numero 6, sfiderà la numero 27 del seeding, la statunitense Sofia Kenin: si tratterà del quarto confronto tra le due, con la nordamericana che si è imposta i tutti i tre precedenti. I primi due sono in realtà poco rilevanti, in quanto entrambi datati 2019: la statunitense si impose nei 32mi di Roma per 6-1 6-2 e poi, nel corso della stessa stagione, nei quarti di finale di Guangzhou, in Cina, quando Kenin vinse con lo score di 7-5 6-1. Molto più recente l’ultimo incrocio, andato in scena nel corso di questa stagione negli ottavi di finale di Dubai, ma anche questo è rilevante solo in parte, dato che Paolini, sconfitta nell’occasione per 6-4 6-0, si infortunò, ma continuò a giocare nel secondo parziale scegliendo di non ritirarsi. 🔗 Leggi su Oasport.it

ennesima bestia nera per jasmine paolini ai sedicesimi del wta di pechino mai una vittoria nei precedenti

© Oasport.it - Ennesima bestia nera per Jasmine Paolini ai sedicesimi del WTA di Pechino: mai una vittoria nei precedenti

In questa notizia si parla di: ennesima - bestia

Ennesima bestia nera per Jasmine Paolini ai sedicesimi del WTA di Pechino: mai una vittoria nei precedenti - Nel terzo turno del WTA 1000 di Pechino l'azzurra Jasmine Paolini, testa di serie numero 6, sfiderà la numero 27 del seeding, la statunitense Sofia Kenin: ... Si legge su oasport.it

ennesima bestia nera jasmineLA TIGRE DI SHENZHEN! Jasmine Paolini indomabile: rimonta la bestia nera Svitolina e regala all’Italia il punto del pareggio! - 1 e si giocheranno l'accesso in finale di Billie Jean King Cup 2025 di tennis al doppio decisivo: Jasmine Paolini rimonta e ... Segnala oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Ennesima Bestia Nera Jasmine