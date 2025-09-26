Energie rinnovabili Domani incontro a San Giovanni

Arezzo, 26 settembre 2025 – “Rinnovabili in Toscana, il futuro è adesso”: questo il tema dell’incontro pubblico organizzato da Alleanza Verdi Sinistra (AVS) che si terrà domani, sabato 27 settembre, alle ore 11, presso il Circolo ACLI di San Giovanni Valdarno, in via Roma 1. L’iniziativa è rivolta a cittadini, imprese e amministratori locali e sarà un momento di confronto sui temi delle energie rinnovabili, dell’innovazione e della sostenibilità. Durante l’incontro si discuteranno progetti già avviati sul territorio e le prospettive per una Toscana più verde, autonoma dal punto di vista energetico e capace di affrontare le sfide future con coraggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

