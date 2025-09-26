EMU MAME 0.281 È Qui | Novità per ARM Tanti Fix e Nuove Emulazioni
Dopo quelle che sono sembrate poche settimane, è già tempo di accogliere la nuova release del progetto di emulazione più vasto al mondo: MAME 0.281. Questo aggiornamento porta con sé una novità significativa per l’ecosistema moderno, importanti miglioramenti alle prestazioni e una solita, sterminata lista di macchine, giochi e software ora supportati. Il Grande Debutto: Pacchetti Binari per Windows su ARM. La novità più rilevante per molti utenti è il primo tentativo di fornire pacchetti binari pre-compilati per Windows 1011 a 64 bit eseguiti su CPU ARM. Con la proliferazione di notebook basati su architettura ARM (come i dispositivi con Snapdragon X Elite e, per estensione, i Mac con chip Apple M series), il team MAME riconosce la necessità di supporto nativo. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
In questa notizia si parla di: mame - novit
Novità: MaMe è di nuovo aperto anche la domenica a pranzo! Orari aggiornati: Lunedì: chiuso Martedì – Sabato: 19:30 – 23:00 Domenica: 12:30 – 15:00 / 19:30 – 23:00 Via Michele Coppino, 56 – Viareggio (LU) ? +39 0584 345697 Ti aspettiamo! - facebook.com Vai su Facebook