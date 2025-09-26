emporio armani la prima sfilata senza re giorgio

Il momento più toccante della Milano Fashion Week non è stato un abito, né un dettaglio scenografico, ma un lungo applauso. Un applauso che ha unito modelle e pubblico, che ha fatto brillare occhi lucidi e ha trasformato le lacrime in un ricordo condiviso. All’ ArmaniTeatro, la porta della passerella è rimasta vuota, ma la sensazione era che Giorgio Armani fosse comunque lì, invisibile e presente, a ricevere l’abbraccio della sua città e del mondo della moda. Un’assenza che diventa la più acuta delle presenze. “Ritorni”, il viaggio che diventa stile. La nuova collezione Emporio Armani donna PrimaveraEstate 2026 porta un titolo emblematico: “Ritorni”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

