Empoli-Carrarese quinta giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
G ara valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Entrambe le squadre devono riscattarsi, soprattutto i padroni di casa che ambiscono alla promozione. Empoli-Carrarese si giocherà domenica 28 settembre 2025 alle ore 19.30 presso lo stadio Castellani. EMPOLI-CARRARESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa ha bisogno di vincere. Il ritorno in Serie B non è stato dei più semplici, come dimostra l’unica vittoria in quattro partite. La squadra di Pagliuca, che nel frattempo è stata eliminata anche dalla Coppa Italia, deve ritrovarsi al più presto. La Carrarese, prima della sconfitta nell’ultimo turno di campionato contro l’Avellino, avevano trovato una buona quadratura. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
