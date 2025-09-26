Emma Watson commenta con onestà la sua complessa relazione con JK Rowling
Emma Watson, famosa per aver interpretato Hermione Granger nella saga di Harry Potter, ha recentemente parlato del suo complicato rapporto con l’autrice della serie di libri, J.K. Rowling. Negli ultimi anni, Rowling ha suscitato polemiche per aver condiviso opinioni transfobiche. Nel 2020, dopo che la Rowling ha scritto un saggio che è stato criticato, Watson ha rilasciato una dichiarazione a sostegno della comunità transgender. Rowling ha poi affermato che “ non perdonerebbe mai ” Watson a causa delle sue opinioni e che ritiene che Watson e gli altri co-protagonisti di Harry Potter “rovinino” i film per lei. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
