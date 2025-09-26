Emergenza sicurezza a Milano | arrestati gli autori di una rapina violenta in stazione

Un'aggressione che conferma un problema reale. Un nuovo episodio di violenza a Milano dimostra come l'insicurezza non sia solo una questione di percezione, ma una vera emergenza quotidiana che colpisce pendolari, cittadini e turisti. Lo scorso 25 giugno, alla stazione di Milano-Certosa, due giovani hanno aggredito un passeggero per rubargli una collana. La dinamica della rapina. I due ragazzi, entrambi di origine egiziana, hanno preso di mira un uomo che stava scendendo le scale del sottopasso verso i binari, intorno alle 22:30. Si sono avvicinati, lo hanno colpito con calci e pugni, e infine lo hanno spinto a terra facendolo rotolare violentemente.

emergenza sicurezza a milano arrestati gli autori di una rapina violenta in stazione

