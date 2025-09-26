Emergenza maltempo a Cantù | raccolta schede danni fino a domenica 28 settembre

Il Comune di Cantù ha prorogato a domenica 28 settembre 2025, ore 12.30 il termine per inviare le segnalazioni dei danni causati dall’ondata di maltempo del 22 e 23 settembre. La decisione arriva dopo il confronto con Regione Lombardia e consente a cittadini e attività produttive del territorio. 🔗 Leggi su Quicomo.it

