Emergenza in Calabria Celebre | Serve un Piano idrico regionale serio basta promesse

Reggiotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“In questi giorni, la Calabria sta affrontando una vera e propria emergenza idrica, con disagi gravissimi per migliaia di famiglie e attività produttive. Le alte temperature delle settimane appena trascorse, unite alla cronica inefficienza della rete idrica e all’assenza di politiche strutturali. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

