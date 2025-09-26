Emergenza idrica in Irpinia le sospensioni programmate dal 26 al 27 settembre

Avellinotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alto Calore Servizi Spa comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi si rende necessario effettuare la chiusura notturna dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06:00 di domani, Sabato 27 Settembre, nelle seguenti zone del Comune di Gesualdo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

