Emergenza idrica in Irpinia le sospensioni programmate dal 26 al 27 settembre
Alto Calore Servizi Spa comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi si rende necessario effettuare la chiusura notturna dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06:00 di domani, Sabato 27 Settembre, nelle seguenti zone del Comune di Gesualdo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Emergenza idrica nel comune di Apice: il sindaco Pepe chiede interventi urgenti
Apice, emergenza idrica: il sindaco Angelo Pepe lancia l’allarme e chiede interventi urgenti
Emergenza idrica a Testa di Lepre, Acea “sostituisce” Arsial
AGGIORNAMENTO ALLA CITTADINANZA Proseguono le azioni messe in campo dal Comune di Sant’Antonino per fronteggiare l’emergenza idrica. È arrivata l’autocisterna SMAT, collocata in Piazza della Pace, a disposizione di tutta la popolazione pe - facebook.com Vai su Facebook
Acqua, disagi persistenti anche dopo l’estate - La grave emergenza idrica che da mesi interessa l’Irpinia e il Sannio continua anche in questo inizio d’autunno. Segnala irpinianews.it
Emergenza idrica, nuove chiusure notturne in Irpinia - ha comunicato che, a causa della perdurante riduzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare nuove chiusure notturne in diversi comuni irp ... Secondo irpinianews.it