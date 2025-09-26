Emergenza casa a Torino si discute una delibera contro gli alloggi sfitti Ma la maggioranza a guida Pd l’ha annacquata

Diffide, aumenti di Imu e Tari e persino requisizioni temporanee per i grandi proprietari immobiliari – da cinque unità in su – che tengono alloggi sfitti da almeno due anni. È il contenuto di una proposta di delibera d'iniziativa popolare contro l' emergenza abitativa, intitolata " Vuoti a rendere ", in discussione in Consiglio comunale a Torino, da dove però rischia di uscire svuotata a causa delle resistenze della maggioranza di centrosinistra. La proposta doveva essere votata già l'8 settembre in assemblea, ma il gruppo dei Moderati, che sostiene il sindaco Pd Stefano Lo Russo, ha fatto mancare il numero legale obbligando a un rinvio.

