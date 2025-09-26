Emergenza carceri a Roma dalla giunta un atto per migliorare le condizioni di vita dei detenuti
Un atto per migliorare le condizioni di vita dei detenuti e favorirne il reinserimento nella società. La giunta capitolina ha approvato una memoria che impegna l’amministrazione a proseguire il dialogo con istituzioni competenti e associazione per garantire il rispetto dei diritti fondamentali e. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Roma, la Giunta approva piano per migliorare le condizioni dei detenuti nelle carceri - La Giunta capitolina ha approvato una memoria volta al miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti nei penitenziari romani, un atto che fa seguito all'approvazione degli Ordini del giorno ... Da rainews.it
Carceri, Gualtieri: “Il governo lavori sul sovraffollamento, non su nuovi reati” - "Per migliorare le condizioni delle carceri servono urgenti interventi nazionali per porre fine al sovraffollamento e invece si introducono nuovi ... Lo riporta lopinionista.it