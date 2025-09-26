La presentazione del rendiconto sociale dell’Inps in Piemonte si è trasformata in un’occasione di confronto politico acceso. I dati hanno mostrato un miglioramento nei tassi di occupazione e una riduzione della disoccupazione, ma l’attenzione mediatica si è presto spostata sulle dichiarazioni di Elsa Fornero. L’ex ministra del Lavoro, chiamata a commentare l’andamento del mercato regionale, ha colto l’occasione per lanciare un duro attacco contro il leader della Lega, Matteo Salvini, accusandolo di aver costruito consensi su promesse mai mantenute. Leggi anche: Elsa Fornero senza freni contro Vannacci a Dimartedì: “Vomitevole, vergognati” «Salvini fa finta di nulla». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Elsa Fornero: “Salvini doveva smantellare la mia legge, ora fa finta di nulla. Apriamo ai migranti”