Elodie ed Emma Marrone gelo dietro le quinte a Napoli | il retroscena che sorprende i fan
Piazza del Plebiscito a Napoli si è trasformata il 25 settembre in un grande palcoscenico di musica e solidarietà con la terza edizione di “Una Nessuna Centomila”. L’evento, guidato da Fiorella Mannoia e Amadeus, ha visto alternarsi alcuni dei protagonisti più amati della scena italiana. Da Noemi a Malika Ayane, da Paola Turci a Francesca Michielin, fino a Gigi D’Alessio, Francesco Gabbani, Ermal Meta, Coez e Brunori Sas: tutti hanno contribuito a una serata intensa, fatta di musica, duetti e monologhi contro la violenza sulle donne. Il successo dell’evento è stato indiscusso, ma il giorno dopo a far discutere non sono state solo le performance. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: elodie - emma
“Ho visto gente piangere per Pino Daniele”: Fiorella Mannoia padrona di casa dell’evento a Napoli. Emozioni con Giorgia, Emma, Elisa, Elodie e Mahmood
Una Nessuna Centomila 2025 a Napoli con Elisa, Gaia, Brunori, Elodie, Emma
“Dietro le quinte, le hanno viste…”. Elodie e Emma Marrone, il retroscena: “Colleghi tutti straniti”
“Dietro le quinte, le hanno viste...”. Elodie e Emma Marrone, scioccati tutti i colleghi presenti. Cosa è successo - facebook.com Vai su Facebook
“La paura va sconfitta”: Emma, Elodie, Elisa, Noemi e Fiorella Mannoia contro la violenza sulle donne con “Una Nessuna Centomila” a Napoli – LE FOTO @FQMagazineit https://ilfattoquotidiano.it/2025/09/26/la-paura-va-sconfitta-emma-elodie-elisa-noemi-e-fi - X Vai su X
Elodie e Emma, “gelo dietro le quinte, i colleghi si guardavano straniti” - Elodie e Emma Marrone si sono riviste ad un concerto ma tra le due c’è ancora tensione e astio dopo le vecchie ruggini del passato ... Come scrive dilei.it
Emma ed Elodie un’amicizia spezzata: gelo dietro le quinte di Una Nessuna Centomila - A Napoli il concerto benefico raccoglie fondi per i centri antiviolenza, ma il retroscena sulle due artiste riaccende le voci di rottura ... Riporta giornalelavoce.it