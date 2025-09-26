Elodie Annalisa e Clara in prima fila alla sfilata di Roberto Cavalli tra oro pelle e animalier
La musica si prende la moda: le cantanti Elodie, Annalisa e Clara erano allo show di Roberto Cavalli, che ha presentato la collezione PrimaveraEstate 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: elodie - annalisa
Due cantanti italiane si odiano e si fanno la guerra: ecco chi sono (non Annalisa ed Elodie)
Ermal Meta difende Elodie e Annalisa: “Criticate perché usano il corpo”
Milano Fashion Week: tre Queen #annalisa #Clara #elodie #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
BELLISSIME! #Annalisa! #Elodie! #Clara! - X Vai su X
Elodie, Annalisa e Clara in prima fila alla sfilata di Roberto Cavalli tra oro, pelle e animalier - La musica si prende la moda: le cantanti Elodie, Annalisa e Clara erano allo show di Roberto Cavalli, che ha presentato la collezione Primavera/Estate ... Da fanpage.it
Una Nessuna Centomila a Napoli con Annalisa, Elodie e Mannoia - Svelato il cast del concerto Una Nessuna Centomila in programma domani in piazza del Plebiscito a Napoli. ansa.it scrive